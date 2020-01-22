На месте Никольского рынка в Алматы построят жилой комплекс

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на месте Никольского рынка построят жилой комплекс. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он проинформировал, что территория рынка изменила целевое назначение на «строительство жилого комплекса». Рынок проработает до весны. Около 170 предпринимателей получили уведомления еще прошлой осенью. Из них 20-30% нашли себе альтернативные точки торговли. Остальным предложены точки на других рынках.

«Пока они (собственники участка – прим. ред.) не разработали проект, в архитектуру не обращались. Только поменяли целевое назначение. У них, согласно закону. есть определенные сроки по освоению земельных участков - до трех лет», - сказал на брифинге Еркебулан Оразалин.

Он отметил, что собственники прошли согласование земельной комиссии на соответствие Генплану и плану детальной планировки.



