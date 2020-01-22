+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На месте Никольского рынка в Алматы построят жилой комплекс

22 Января 2020 16:32
Поделиться:
На месте Никольского рынка в Алматы построят жилой комплекс

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на месте Никольского рынка построят жилой комплекс. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эскизный проект не согласовывался: будет ли построен жилой комплекс на месте Никольского рынка
Рабочую группу по вопросам строительства совместно с акиматом Нур-Султана намерены создать в «Атамекен» Мейржан Мырзалиев: прошедший год завершен плодотворно Аскар Мамин поручил завершить в 2020 году реализацию крупных автодорожных проектов

Он проинформировал, что территория рынка изменила целевое назначение на «строительство жилого комплекса». Рынок проработает до весны. Около 170 предпринимателей получили уведомления еще прошлой осенью. Из них 20-30% нашли себе альтернативные точки торговли. Остальным предложены точки на других рынках.

«Пока они (собственники участка – прим. ред.) не разработали проект, в архитектуру не обращались. Только поменяли целевое назначение. У них, согласно закону. есть определенные сроки по освоению земельных участков - до трех лет», - сказал на брифинге Еркебулан Оразалин.

Он отметил, что собственники прошли согласование земельной комиссии на соответствие Генплану и плану детальной планировки.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Строительство,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив