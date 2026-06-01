На месте незаконного рынка «Рахат» в Алматы создают парковку и развлечения для горожан

В Алматы земельные участки пяти рынков были определены для возврата государству, среди них — известный рынок «Рахат», который решили полностью переделать, передает агентство Kazinform.

В Жетысуском районе Алматы начаты работы по благоустройству территории, на которой ранее незаконно располагался рынок «Рахат». Мероприятия проводятся в рамках реализации принципа «Закон и порядок», сообщили в акимате города.

На территории, расположенной в районе так называемой «Барахолки», с 2018 года функционировал рынок «Рахат». Земельный участок использовался ТОО «ТКМ» без действующих разрешительных документов, что являлось нарушением требований земельного и предпринимательского законодательства.

Фото: акимат Алматы

С 6 апреля 2026 года аппаратом акима Жетысуского района во исполнение вступивших в законную силу судебных решений была проведена комплексная работа по освобождению территории. В результате более 150 предпринимателей покинули рынок после проведения разъяснительной работы. Для обеспечения непрерывности предпринимательской деятельности акиматом были предложены альтернативные торговые места на соседних рынках на льготных условиях.

В ходе работ предприниматели самостоятельно вывезли торговые контейнеры, а также демонтировали элементы кровли и ограждений.

Фото: акимат Алматы

В настоящее время на освобожденной территории ведется разработка проекта благоустройства. Здесь планируется создание комфортной зоны отдыха для посетителей рынков с элементами озеленения и благоустройства. Кроме того, часть территории будет передана ТОО «Алматы паркинг» для организации автомобильной стоянки, что позволит улучшить транспортную доступность и упорядочить парковочное пространство в районе.

Напомним, ранее аким города Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость соблюдения законности и порядка на территории мегаполиса. В настоящее время во всех районах города продолжается системная работа по выявлению и ликвидации незаконных объектов торговли, стало известно, что земельные участки пяти рынков вернут государству.