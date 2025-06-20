На Мексику обрушился ураган «Эрик»

Ураган «Эрик», обрушившийся на юго-запад Мексики, достиг крайне опасной 4-й категории. Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

В заявлении Центра отмечается, что в связи с ураганом в юго-западных регионах Мексики и прилегающих районах ожидаются сильные ливни, которые могут привести к смертельно опасным оползням и наводнениям.

Мексиканские власти выпустили предупреждение о возможных разрушениях, особенно в городе Акапулько и регионе Пуэрто-Анхель.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в видеообращении подчеркнула, что все мероприятия в регионе приостановлены и призвала жителей оставаться дома или в убежищах.

Пока Мексику накрывает ураган «Эрик», в Бразилии сильные дожди также негативно сказываются на повседневной жизни.

По данным властей, в штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за непогоды более 2600 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, сообщается об отключениях электроэнергии, оползнях и обрушении мостов. В результате стихии погибли 2 человека, еще один числится пропавшим без вести.

В мае по всей территории США прошли разрушительные штормы: в штатах Миссури и Кентукки погибли по меньшей мере 27 человек.