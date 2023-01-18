На Медео появилась скульптура известного альпиниста Анатолия Букреева

18 Января 2023, 16:14

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В урочище Медео состоялось торжественное открытие скульптуры выдающегося казахстанского альпиниста Анатолия Букреева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анатолий Букреев изображен отдыхающим. Это короткий привал перед новым этапом восхождения, он сидит на выступе скалы, оглядывая только что пройденный путь. Рука опирается на ледоруб. Автором является скульптор Нурлан Далбай.

«Анатолий Букреев был легендарным человеком, покорил почти все восьмитысячники мира, а главную вершину планеты Эверест - четыре раза. Те люди, которые были рядом с ним и знают его, вспоминают его феноменальную выносливость, огромную скорость… Он прославлял нашу страну, наш город, наши горы, наш спорт. Он достоин того, чтобы увековечить его память», - сказал заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев в ходе церемонии открытия.

16 января Букрееву исполнилось бы 65 лет. Анатолий Николаевич – высотный альпинист, заслуженный мастер спорта, обладатель титула «Снежный барс», покорил 11 из 14 гор-восьмитысячников планеты и четырежды – сам Эверест. Он человек-легенда, известный всему миру, одно из его восхождений на Эверест стало основой голливудского фильма «Эверест» Балтазара Кормакура. Анатолий Букреев – кавалер ордена «За личное мужество» (1989), удостоен высшей награды Американского альпклуба – медали Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни (1997), посмертно награжден казахстанской медалью «За мужество» (1998).

Главный тренер сборной Казахстана по альпинизму, наставник и друг Букреева Ерванд Ильинский добавил, что Анатолий Букреев действительно был выдающимся спортсменом.

«Он приехал в Алматы с третьим разрядом, и говорил, что приехал специально для того, чтобы заниматься альпинизмом в нашей казахстанской команде. Ему пришлось выполнить соответствующие нормативы для того, чтобы имел возможность войти в состав команды. В составе сборной Казахстана он совершил несколько серьезных восхождений, стал мастером спорта, а потом попал сборную СССР, был участником второй советской гималайской экспедиции на гору Канченджанга. После этого он стал чемпионом Советского союза в нашей команде, совершив восхождение на восьмитысячник. Дальше его стали приглашать иностранцы… Он участвовал в спасательных работах, на Эвересте спас 2-3 человека, а шерпы не могли им помочь, поскольку были суровые условия. Память об этом человеке - это наше достояние», - сказал Ерванд Ильинский.

Альпинист, тренер по скалолазанию, горный гид, спасатель, заслуженный мастер спорта СССР, тренер РК, друг Букреева Ринат Хайбуллин добавил, что он впервые встретился с легендой в 1980 году.

«Это был ключевой момент моей жизни, когда я его встретил. Тогда он был простым альпинистом. Этот год знаменателен тем, что и меня, и Букреева Ерванд Тихонович пригласил в команду САВО - тогда эта была ведущей командой Советского союза. У нас был первый сбор, тогда я увидел, что за ним невозможно было удержаться, он шел гораздо быстрее. Это первый такой случай, когда я его приметил. С тех пор у нас постоянно были совместные восхождения. Он почти все восхождения совершал без кислорода. На Эвересте в 1996 году он только использовал кислород, чтобы помочь выжить. Он в том году также впервые в истории совершил скоростное восхождение. В Казахстане он первый альпинист, который «бегал» на горы. В те времена это было сложно. Его потом пригласили работать в экспедиции, причем не гидом, а человеком, который должен был провесить веревки. В итоге произошел трагический случай… Всю свою жизнь Букреев посвятил горам. Его основное достоинство, которое можно отметить, это его беспредельная преданность к горам, фанатизм. Он любого человека, любую возможность использовал для того, чтобы поехать в горы», - заметил Ринат Хайбуллин.

Трагический случай произошел в 1997 году под Аннапурной - это горный массив в Гималаях, который считается одним из самых опасных восьмитысячников.

«Они с альпинистом Симоне Моро вышли в базовый лагерь. Тогда была плохая погода, под Аннапурной выпало четыре метра снега. Анатолий категорически отказывался возвращаться вниз, хотя Симоне настаивал на этом. С ними был и Дмитрий Соболев. Там при подъеме произошла трагедия - лавина снесла всех троих, но Симоне остался жив, он был наверху, успел удержаться за веревки, порезал руки, оказался на верху лавины. А Дмитрий и Анатолий оказались под лавиной, их невозможно было найти. Тем не менее, некоторая часть общественности в те дни признала, что они не погибли, а пропали без вести. Тогда наша спасательная экспедиция отправилась на поиски, но шансов найти их было один на миллион. Но тем не менее, нам необходимо было искать их из уважения к нашим товарищам. Мы вылетели, поработали, но не нашли. Весной следующего года состоялась очередная спасательная экспедиция, я и Симоне Море в надежде вылетели в Гималаи, но там базовый лагерь был завален снегами, потом уже признали, что Анатолий погиб», - добавил альпинист.

Скульптура Анатолия Букреева встречает алматинцев перед высокогорным катком Медео – там, где начинаются восхождения каждого новичка: плотина, Горельник. Это любимое место горожан и гостей Алматы. Скульптура установлена при финансовой поддержке фонда Нурлана Смагулова.