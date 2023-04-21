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На маршруте коридора «Север-Юг» создадут Единого логистического оператора

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 11:23
На маршруте коридора «Север-Юг» создадут Единого логистического оператора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках 27-й международной выставки транспортно-логистических услуг «TransRussia 2023» подписан меморандум между АО «KTZ Express», АО «РЖД Логистика» и ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» о создании совместного предприятия (СП) для развития перевозок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Целью совместного предприятия станет создание Единого логистического оператора на восточном маршруте Международного транспортного коридора «Север-Юг».

Меморандум подписали генеральный директор АО «KTZ Express» Кайрат Утяпов, генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев и генеральный директор ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» Мердан Бяшимов.

Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и «бесшовной» перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, Индию, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона с участием погранпереходов Аксарайская, Озинки, Болашак, Инче-Бурун, Серахс и в обратном направлении.

Коридор «Север-Юг» для Казахстана является одной из главных точек роста в развитии транспортно-экономических связей с Ираном и Индией. Как отмечают казахстанские грузоотправители, очевидными преимуществами данного сухопутного коридора через территорию Казахстана является высокая скорость доставки грузов и практическая всепогодность перевозок.


КТЖ   Экономика   Транспорт   Логистика   Сотрудничество  
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