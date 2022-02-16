На левобережье столицы начали строительство Дворца школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О строительстве Дворца школьников, создании новых ученических мест и площадок для проведения досуга рассказал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Ранее жильцы таких жилых комплексов, как ЖК «Номад», «Сармат», Инфинити» и др. обращались по вопросам строительства Дворца школьников на левобережье, новой школы и сквера в их районе. Все данные вопросы мы решили.

Так, к примеру, по проспекту Туран за счет привлечения частных инвестиций началось строительство Дворца школьников. На данный момент ведутся работы по демонтажу и выравниванию площадки. Общая площадь Дворца школьников составит порядка 5 тыс м2. В комплексе планируется открыть бассейн, кабинеты робототехники и IT-программирования, залы по хореографии, спортивно-бальным танцам, гимнастике, шахматам и др. Локацию для второго Дворца школьников выбрали по просьбе горожан на левобережье, так как первый Дворец школьников расположен на правом берегу.

Второй вопрос, который поднимали жители нескольких ЖК, - строительство школы. В районе пересечения пр. Кабанбай батыр – ул. Сыганак в район ЖК «Поколение» построим школу на 2400 мест (в две смены). Начаты работы по рытью котлована и забиванию свай.

Кроме того, с целью сокращения дефицита ученических мест, на территории школы № 59 (ул. Сауран, 5/1) построим еще один корпус на 1200 мест (в две смены). До конца марта ожидаем выход проектно-сметной документации из госэкспертизы, в апреле объявим конкурс на строительство школы. На строительство учебного заведения на этот год предусмотрели средства.

Третий вопрос – создание места для проведения досуга под открытым небом. С наступлением сезона благоустройства вдоль пр. Кабанбай батыра (напротив ЖК «Инфинити») построим общественное пространство, уделяя внимание озеленению и благоустройству территории», - написал Алтай Кульгинов.