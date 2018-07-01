На льготные микрокредиты для аграриев будет направлено 44,7 миллиарда тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для безработных граждан страны, самозанятого населения, сельскохозяйственных кооперативов и их членов, а также субъектов малого предпринимательства, предпочтительно - кооперативов, холдинг «КазАгро» предоставит финансовую помощь по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особыми условиями программы «Еңбек» является то, что 20% от числа проектов должны составлять стартапы на селе, а ещё 20% - проекты несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности», - сказал председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев.

По его словам, в рамках программы «Еңбек» льготные микрокредиты предоставляются на срок до 6,5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет. Размер микрокредитов на проекты в сфере сельского хозяйства для индивидуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств составят сумму до 4 миллионов тенге, на проекты по развитию мясного животноводства - до 12 млн тенге. Кредиты выдаются на животноводство, растениеводство, а также на несельскохозяйственные виды бизнеса в сельской местности.

В 2018 году по программе «Еңбек» на кредитование планируется направить 44,7 млрд тенге и выдать не менее 290 гарантий СХТП, сообщил он.





Как отметил Н. Сарыбаев, в настоящее время в целом холдингом через кредитующие дочерние компании выдано 3288 кредитов на сумму порядка 12,5 млрд тенге (или освоено 28% от планового объема средств). С помощью кредитных средств было создано 2481 рабочих мест.

Автор: Гульмира Сарбасова