Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия, есть погибший и раненые

16 Сентября 2019, 23:33
На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия, есть погибший и раненые

БАТКЕН. КАБАР-ХОВАР- КАЗИНФОРМ - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошёл пограничный инцидент с применением оружия, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы (ГПС) КР, по предварительным данным, погиб 1 военнослужащий ГПС КР.

«Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности»,- говорится в сообщении ГПС КР.

Как сообщает «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, причиной инцидента стало то, что «кыргызская сторона на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения. Жители махалли Бахор потребовали граждан Кыргызской Республики прекратить строительные работы. В результате несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения».

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента.


Происшествия   Таджикистан   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане