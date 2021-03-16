+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.82 EUR 499.44
RUB 5.73 CNY 64.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На крупных предприятиях Казахстана введут должность энергоменеджеров

16 Марта 2021 16:24
Поделиться:
На крупных предприятиях Казахстана введут должность энергоменеджеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Энергоаудиторские компании испытывают большие трудности - Марат Есекин
В Казахстане разработали нормативы по установке вдоль трасс заправок для электромобилей Новый механизм госконтроля энергосбережения хотят ввести в РК В Казахстане планируют установить новые нормативы энергопотребления

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, представляя документ в Мажилисе, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

«Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей Закона, а также дополнения 2-мя новыми статьями. Основные направления, это Государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика», - пояснил Аманияз Ержанов.

В частности, проектом закона предлагается внедрение ответственных лиц по вопросам энергосбережения на крупных предприятиях (потребляющих свыше 1 500 т.у.т. в год), которые будут выполнять роль энергоменеджеров.

Также в рамках энергетического реестра предлагается оптимизация перечня информации для частного сектора. При этом, для государственного сектора - расширить путем дополнения информацией об оснащенности автоматизированным тепловым пунктом и другой информацией с целью дальнейшего сравнения с наилучшими практиками (бенчмаркинг) и подготовки рекомендаций.

«Также предлагается передача функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала. Данная мера будет способствовать повышению профессионального уровня экспертов данной области, что в итоге, повысит качество проводимых энергоаудитов», - добавил Аманияз Ержанов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Мажилис  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив