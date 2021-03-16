На крупных предприятиях Казахстана введут должность энергоменеджеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, представляя документ в Мажилисе, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

«Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей Закона, а также дополнения 2-мя новыми статьями. Основные направления, это Государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика», - пояснил Аманияз Ержанов.

В частности, проектом закона предлагается внедрение ответственных лиц по вопросам энергосбережения на крупных предприятиях (потребляющих свыше 1 500 т.у.т. в год), которые будут выполнять роль энергоменеджеров.

Также в рамках энергетического реестра предлагается оптимизация перечня информации для частного сектора. При этом, для государственного сектора - расширить путем дополнения информацией об оснащенности автоматизированным тепловым пунктом и другой информацией с целью дальнейшего сравнения с наилучшими практиками (бенчмаркинг) и подготовки рекомендаций.

«Также предлагается передача функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала. Данная мера будет способствовать повышению профессионального уровня экспертов данной области, что в итоге, повысит качество проводимых энергоаудитов», - добавил Аманияз Ержанов.