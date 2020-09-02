На кредит под 7% жительница Туркестана открыла свой цех

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Роза Алдашова благодаря господдержке открыла свой бизнес. Женщина получила кредит через региональный инвестиционный центр «Онтустик» в сумме 32 705 225 тенге под 7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Сейчас на производстве Розы Алдашевой трудоустроено 20-22 человек. Предпринимательница отмечает высокий спрос на продукцию и в дальнейшем планирует расширить и разнообразить ассортимент своего швейного цеха.

«Здесь созданы все необходимые условия для работников. Они питаются за счет учреждения два раза в день. Для сотрудников цеха предусмотрен спецавтотранспорт. Стоит отметить, что большая часть работающих граждан - инвалиды I,II, III групп. Есть среди них и инвалиды по слуху. В цехе изготавливается постельное белье, мужские костюмы и спецодежда», – говорит руководитель ТОО «Көне құмыра».

Региональный инвестиционный центр «Онтустик» создан в 2009 году. Данный центр в основном проводит работу по финансированию предпринимателей области путем предоставления кредитов и финансового лизинга.