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    14:35, 12 Март 2021 | GMT +6

    На краже металлических труб попались сельчане в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Возле аула Коссеит Шардаринского района неизвестные лица похитили с открытого участка более 10 металлических труб длиной от 5 до 11 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему - руководителю одной из организаций, составила около миллиона тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шардаринского РОП проверили все близлежащие территории, опросили очевидцев. В результате оперативники вышли на след двоих молодых людей, которых доставили в отдел полиции.

    Следствием установлено, что подозреваемые - жители аула Коссеит. В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяты 3 газовых баллона для резки металла. Похищенные металлические трубы подозреваемые разрезали на части, а затем планировали реализовать на пункты приема металла.

    Проводится досудебное расследование. Подозревваемые находятся под подпиской о невыезде. Следствием выясняется причастность молодых людей к совершению других аналогичных преступлений.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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