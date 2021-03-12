На краже металлических труб попались сельчане в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Возле аула Коссеит Шардаринского района неизвестные лица похитили с открытого участка более 10 металлических труб длиной от 5 до 11 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему - руководителю одной из организаций, составила около миллиона тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шардаринского РОП проверили все близлежащие территории, опросили очевидцев. В результате оперативники вышли на след двоих молодых людей, которых доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что подозреваемые - жители аула Коссеит. В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяты 3 газовых баллона для резки металла. Похищенные металлические трубы подозреваемые разрезали на части, а затем планировали реализовать на пункты приема металла.

Проводится досудебное расследование. Подозревваемые находятся под подпиской о невыезде. Следствием выясняется причастность молодых людей к совершению других аналогичных преступлений.