На конференции в столице рассказали о достижениях АПК Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На конференции на тему «Развитие Независимого Казахстана и его агропромышленного комплекса» в Казахском агротехническом университете им. С.Сейфуллина рассказали о достижениях АПК Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конференция организована Народно-демократической патриотической партией «Ауыл».

«Сегодня мы проводим научно-теоретическую конференцию «Независимость и развитие агропромышленного комплекса». Все эти наши мероприятия проходят в рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости Казахстана. Мы хотим показать, что Казахстан, в том числе его агропромышленный комплекс, достиг определенных успехов. По характеру труда, характеру производства сельское хозяйство много критикуют. Проблем очень много, потому, что сельское хозяйство у нас имеет сезонный характер, продукция быстропортящаяся. Очень много вопросов по ценообразованию и переработке, по качеству продукции. А на самом деле и в сельском хозяйстве Казахстана имеются очень хорошие достижения, которые мы можем использовать на благо казахстанцев. Есть хорошие научные разработки, есть хорошие производственные предприятия, которые непосредственно занимаются сельскохозяйственным производством», – сказал председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.

Председатель партии выразил благодарность Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву за уделяемое ими внимание вопросам сельского хозяйства и оказываемую поддержку на постоянной основе.

А.Бектаев призвал участников конференции ответить усердной работой в укреплении продбезопасности. Он также подчеркнул, что вопросы развития АПК и сельских территорий всегда будут в повестке дня партии «Ауыл», а также поручил коллегам оказывать всестороннюю поддержку субъектам отрасли.

Работа конференции началась с проведения тематической выставки, где были продемонстрированы передовые проекты в области АПК. Свои лучшие изобретения и продукцию в области растениеводства, животноводства, цифровизации, точного земледелия и переработки показали представители Казахского агротехнического исследовательского университета имени С.Сейфуллина, его дочерних научных центров и опытных станций. Депутаты Сената Парламента РК – члены комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий были ознакомлены с лучшими кейсами ученых, современными технологиями и работой ГИС-центра – ядра космомониторинга.

С докладами выступили экс-вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев и финансист Берик Бисенгалиев, которые рассказали об основных этапах аграрных реформ и отметили государственные программы, привнесшие существенный вклад в становление отрасли АПК. По словам спикеров, с 2000 года отмечался стабильный рост объемов субсидирования и кредитования, что стало возможным благодаря устойчивости политической ситуации и бюджетной политики страны.