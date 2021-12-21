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На «Көктөбе» Кентау установлен флаг

21 Декабря 2021 16:35
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На «Көктөбе» Кентау установлен флаг

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Кентау идет строительство «Площади символов». Благое дело, которое было принято в качестве подарка к 30-летию независимости, завершится в марте следующего года. Флаг, высотой флагштока 25 метров, установлен на Площади символов, в месте, которое местные жители назвали «Көктөбе», по инициативе акима города Даурена Махажанова, передает МИА «Казинформ».

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«В планах сделать этот район местом посещения как местных жителей, так и гостей. Ожидается, что будут построены такие объекты обслуживания населения, как ресторан, гостиница. Город Кентау можно будет увидеть с холма, а после и посмотреть вблизи», - сказал заместитель акима города К. Искаков.

На средства, поступившие через аукцион, в районе «Площади символов» будут установлены скамейки, подготовлены и благоустроены парковочные места. Для каждого человека будут созданы благоприятные условия, чтобы увидеть Кентау с возвышенности.


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#Туркестанская область   #Акимат   #30 лет Независимости  
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