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На казахстанского боксера напали во время сборов в Англии

4 Ноября 2021 17:09
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На казахстанского боксера напали во время сборов в Англии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский профессиональный боксер Виктор Коточигов подвергся нападению во время подготовки к поединку в Саутгемптоне (Великобритания), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сборы в Англии прошли для меня немного неудачно. Коротко о ситуации: прилетел в Англию, подготовиться к поединку, запланированному на 11 декабря. Снял комнату и приступил к тренировкам. Прошло четыре дня. Сплю ночью дома, слышу какой-то шум за дверью, кто-то громко пытается вскрыть замок. Резко подрываюсь и хочу взять нож, но на кухне, кроме вилки и ложки, ничего не было. Дверь открывается, залетают люди, на головах их капюшон. Не долго думая, я встаю в стойку и иду на них, но у них видимо не было планов со мной драться и они обливают меня веществом похожим на кислоту, я скрючился от боли, и эти люди быстро скрылись. Первым делом позвонил тренеру. Тренер приехал ночью, отвез меня в больницу, позаботился обо мне, за что ему огромная благодарность!» - написал боксер на своей странице в Instagram.

Он добавил, что последующие несколько дней провел в больнице с ожогами под присмотром врачей.

«Я ни с кем не конфликтовал, кому это было нужно, понятия не имею. Понял одно, ездить на сборы нужно в проверенные места», - отмерил Виктор Коточигов.

Свой последний бой Виктор Коточигов (12-1, 5 КО) по прозвищу «Казахский король» провел 13 марта в Болтоне (Великобритания). Там он оспорил вакантный пояс чемпиона WBO European в легком весе в поединке с ирландцем Гэри Калли (11-0, 5 КО), но проиграл нокаутом во втором раунде.

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#Происшествия   #Соотечественники   #Спорт   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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