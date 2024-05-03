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    17:19, 03 Май 2024 | GMT +6

    На Казахстан надвигается арктическая прохлада

    похолодание, заморозки
    Фото: Pixabay

    Жители северных и западных регионов страны, не успев насладится весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Виной резкому похолоданию станет быстрая смена барических полей: чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана.

    Вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики.

    В ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений, ожидаются переход дождя в снег.

    А в южных регионах сохранится по-весеннему теплая погода, несмотря на прогнозирование  дождей с грозами и градом.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Снег Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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