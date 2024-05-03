На Казахстан надвигается арктическая прохлада

Жители северных и западных регионов страны, не успев насладится весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Виной резкому похолоданию станет быстрая смена барических полей: чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана.

Вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений, ожидаются переход дождя в снег.

А в южных регионах сохранится по-весеннему теплая погода, несмотря на прогнозирование дождей с грозами и градом.