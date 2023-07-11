На Каспии площадь горящих тростниковых зарослей сократилась до 2 га

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на побережье Каспийского моря площадь горящих тростниковых зарослей сократилась до 2 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, авиацией МЧС проводится активная проливка мест горения и тления тростниковых зарослей. Общая площадь пожара составила 830 га, из них в настоящее время горят или тлеют тростники на 2 га.

С начала пожара с вертолета осуществлено 167 сбросов воды - более 500 тонн.

Тушение продолжается.

В оперативных работах по ликвидации ЧС наземным способом задействованы 85 человек и 14 единиц техники ДЧС и государственного природного резервата «Акжайык».

В области сохраняется высокая температура воздуха до +35 градусов.