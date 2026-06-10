На Kaspi появились товары Яндекс Фабрики: что можно купить уже сейчас

Товары Яндекс Фабрики появились на Kaspi. Сейчас на маркетплейсе доступны около 500 товаров шестибрендов компании — от бытовой техники и электроники до товаров для дома, детских игрушек и инструментов. К июньской Kaspi Жұма ассортимент расширится до более чем 900 наименований, а до конца года Яндекс Фабрика планирует увеличить ассортимент на Kaspi до 6000 товаров и расширить количество представленных брендов с 6 до 11.

Яндекс Фабрика развивает собственные бренды товаров для повседневной жизни. Среди них — аксессуары для смартфонов COMMO, техника для дома Tuvio, товары для детей Junion, инструменты Nocord и товары для дома Pragma.

Сегодня казахстанским покупателям уже доступны наушники и аксессуары для смартфонов, бытовая техника для кухни и дома, товары для детей, инструменты, посуда, текстиль и товары для хранения. Среди самых популярных товаров — фены-стайлеры Tuvio, детские игровые комплексы Junion, беспроводные наушники COMMO, телевизоры и техника для кухни. Отдельно стоит отметить инструменты Nocord — дрели-шуруповерты и шлифовальные машины входят в число лидеров продаж.

Фото: Yandex Qazaqstan

С момента выхода Яндекс Фабрики на рынок Казахстана осенью 2025 года покупатели приобрели товары ее брендов более 20 тысяч раз.

На Kaspi также представлены десятки товаров стоимостью до 10 тысяч тенге — от аксессуаров для смартфонов и товаров для дома до детских игрушек и товаров для творчества.

Фото: Yandex Qazaqstan

— Мы видим устойчивый интерес казахстанских покупателей к брендам Яндекс Фабрики. До конца 2026 года ассортимент на Kaspi будет существенно расширен. Покупателям станут доступны новые категории товаров, включая одежду, спортивные товары, компьютерную технику, велосипеды и товары для активного отдыха, — отметил Казбек Алдангаров, руководитель Яндекс Фабрики в Казахстане.

До конца 2026 года на Kaspi появятся новые бренды Фабрики, включая Bodycore, MUTED, Outstep, Raskat, Lunnen и «Город в деталях».