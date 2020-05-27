На Кашагане построят газоперерабатывающий завод

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о том, что на месторождении Кашаган построят газоперерабатывающий завод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в 2019 году объем экспорта конденсанта и нефти составил 72,2 млн тонн, то в этом году составил 67,5 млн тонн. В Атырауской области на Тенгизском месторождении реализуется проект по перспективному расширению стоимостью 45,2 млрд долларов. Наша (отечественная) доля составляет 36 процентов, то есть 16 млрд долларов. Около 230 отечественных сервисных компаний привлечены к строительным работам, изготовлению металлоконструкций и другим работам. После завершения проекта можно добыть дополнительно 12 млн тонн нефти», - пояснил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

По его словам, на месторождении Кашаган проводятся работы с целью достижения уровня добычи нефти до 450 тысяч баррелей в сутки к 2022 году. Также проводится работа по строительству газоперерабатывающего завода и модернизации компрессоров.

«Вместе с подрядчиками мы прорабатываем дорожную карту второго этапа месторождения Кашаган. Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубических метров в контрактный период позволит дополнительно получить порядка 8 млн тонн нефти», - отметил Н. Ногаев.