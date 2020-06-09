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вчера 21:57
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На карантин закрыто здание Алматинского областного суда в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в здании Алматинского областного суда вводятся карантинные меры с 8 июня по 19 июня 2020 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время проводятся интенсивные дезинфекционные обработки очага COVID-19, запрещается посещение посторонних лиц в здании суда, все сотрудники областного суда изолируются на семидневный домашний карантин, приостанавливается работа областного суда с обеспечением удаленной работы в онлайн режиме», - сообщил администратор судов по области М. Бурашев.
Отмечается также, что рассмотрение судебных дел, отложено на более поздние сроки. О дате и времени судебных заседании заинтересованные лица будут извещены дополнительно.
«При этом материалы, связанные с сокращенными сроками разрешения, рассматриваемые в порядке статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса (далее-УПК) будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда», - добавил М. Бурашев.
Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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