На карантин закрыто здание Алматинского областного суда в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции в здании Алматинского областного суда вводятся карантинные меры с 8 июня по 19 июня 2020 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проводятся интенсивные дезинфекционные обработки очага COVID-19, запрещается посещение посторонних лиц в здании суда, все сотрудники областного суда изолируются на семидневный домашний карантин, приостанавливается работа областного суда с обеспечением удаленной работы в онлайн режиме», - сообщил администратор судов по области М. Бурашев.

Отмечается также, что рассмотрение судебных дел, отложено на более поздние сроки. О дате и времени судебных заседании заинтересованные лица будут извещены дополнительно.

«При этом материалы, связанные с сокращенными сроками разрешения, рассматриваемые в порядке статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса (далее-УПК) будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда», - добавил М. Бурашев.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.