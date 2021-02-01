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    11:51, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    На карантин закрыли восемь школ города Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау восемь школ тра перешли на дистанционную форму работы: из-за регистрации случаев заболевания КВИ учреждения находятся на карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой принято решение, что если в школе будет регистрироваться хотя бы один случай КВИ, учреждение будет переходить на двухнедельный карантин», - пояснил главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков.

    Для недопущения распространения инфекции в областном центре закрыли восемь школ на карантин: СШ №2, 3, 8, 12, 18, КСШ №2, частная школа «Mega intellectual» и лицей «Бiлiм-Инновация».

    «Массовых случаев заболевания нет. Но в КСШ №2 заболел техперсонал, соответственно, круг контактов большой. В лицее «Бiлiм-Инновация» заразился вахтер, который измерял температуру на входе. Опять много контактных. В остальных случаях болеют преподаватели или ученики», - отметил спикер.

    По каждому случаю ведомство открывает внеплановую проверку. Находящиеся в близком контакте на третий и 12-ый день проходят ПЦР-тестирование.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Акмолинская область
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