На Камчатке за сутки зафиксировали более 130 афтершоков

— За сутки произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8. 29 из них ощущались жителями края. … Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В сообщении отмечается, что ученые фиксируют активность вулкана Камбального, из-за чего туристам рекомендовано не приближаться к нему.

Помимо этого, активность продолжается у вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

— Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам, — подчеркнули в ведомстве.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа — до 6 баллов, Усть-Камчатского округа — до 4 баллов.

Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.

Материл предоставлен партнерским агентством ТАСС.