На какую помощь могут рассчитывать бездомные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства в Алматы преобразован в Центр социальной адаптации. Теперь лица, не имеющие определенные места жительства, здесь также могут получить ряд специальных социальных услуг круглосуточно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор КГУ «Центр социальной адаптации «Пана» Болат Айтмурзаев сообщил, что центр предназначен для круглосуточного временного проживания или временного нахождения (в ночное время суток) совершеннолетних лиц, не имеющих определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете в службе пробации. Здесь имеется 230 койко-мест, в том числе 50 койко-мест ночлежного отделения.

«Предоставление специальных социальных услуг осуществляется по заявлению получателей услуг или по направлению районных отделов социального благосостояния Алматы, уполномоченных органов в области здравоохранения, органов полиции по месту фактического нахождения получателя услуг. Лица, ранее проживавшие и утратившие свое жилье на территории других регионов, принимаются в Центр на срок до тридцати календарных дней, по истечении которых они направляются в центры адаптации по прежнему месту жительства. Продолжительность круглосуточного проживания в центре получателей услуг, желающих восстановить утраченный социальный статус, составляет не более одного года», - сказал Болат Айтмурзаев.

Лицам, обратившимся в центр, но не желающим менять бродяжный образ жизни, организовано ночлежное отделение, им предоставляются койко-места в ночное время суток, без обеспечения горячим питанием. Лицам без определенного места жительства в местах их уличного обитания оказываются специальные социальные услуги мобильной службой социального патруля в дневное время суток.

Сообщается, что для восстановления утраченного социального статуса получателей услуг, Центром проводится ряд мероприятий:

- получателям услуг предоставляются койко-места с обеспечением постельными принадлежностями, предметами личной гигиены и нижнего белья. Оказывается содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, оформлении пенсии, инвалидности, а так же другие условия для комфортного пребывания и бытового самообслуживания. Также получатели услуг на все время пребывания обеспечиваются четырех разовым питанием, транспортными услугами перевоза получателей услуг для лечения, оформления необходимых документов.

- медицинским персоналом центра проводятся ряд мероприятий, такие как, первичный медицинский осмотр, оказание доврачебной медицинской помощи, содействие в госпитализации и сопровождение получателей услуг, нуждающихся в лечении в организации здравоохранения. В ночлежном отделении, а также мобильными службами социального патруля проводится первичный медицинский осмотр и первичная санитарная обработка, оказывается доврачебная медицинская помощь.

- психологами центра проводится психологическая диагностика и обследование личности; социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение); психологические тренинги;

- для получателей услуг проводятся мероприятия по обследованию имеющихся трудовых навыков. Оказывается содействие в направлении на краткосрочные профессиональные курсы, а так же содействие в трудоустройстве через центр занятости г. Алматы.

- в центре организуются праздничные, досуговые, культурно-патриотические мероприятия с вовлечением получателей услуг. Организуются безвозмездные экскурсионные программы по достопримечательностям как города Алматы, так и окрестностей, посещения театров и кинотеатров.

- на территории центра имеется оборудованная спортивная площадка с уличными тренажерами для проведения спортивных мероприятий (волейбол, футбол) и физических упражнений.

- получателям услуг оказывается содействие в оформлении и получении полагающихся пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

- получателям услуг оказывается юридическое консультирование и помощь в оформлении документов имеющих юридическое значение; содействие в оформлении необходимых документов для помещения престарелых граждан и инвалидов в организации стационарного типа, предоставляющие специальные социальные услуги престарелым, инвалидам.