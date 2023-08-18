На какую помощь государства могут рассчитывать мамы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране имеются предусмотренные законом льготы и материальная помощь как для многодетных мам, так и для неполных семей. Однако о них знают далеко не все. О наиболее актуальных из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».



Пособия и социальные выплаты в Казахстане

Социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из Государственного фонда социального страхования

Право на социальную выплату на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) возникает с даты отпуска по беременности и родам, указанной в листе о временной нетрудоспособности.

Кому назначается

Единовременная социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается работающим женщинам, за которых были уплачены социальные отчисления в Фонд, находящимся в отпуске по беременности и родам.

Куда обращаться за выплатой

За выплатой можно обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», через веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz), а также посредством абонентского устройства сотовой связи, при получении sms сообщения о праве на услугу, отправив ответный смс о согласии на ее оказание.

Размер выплаты

Размер социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности.

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет из Государственного фонда социального страхования

Право на социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет возникает с даты рождения, указанной в свидетельстве о рождении ребенка, в случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня назначения опекуна.

Кому назначается

Социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет назначается участнику системы обязательного социального страхования, осуществляющему уход за ребенком и имеющему право на получение социальных выплат из фонда.

При этом, если уход за ребенком осуществляется несколькими участниками системы обязательного социального страхования, социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет назначается только одному из указанных лиц.

Размер выплаты

Ежемесячные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет определяются путем умножения среднемесячного размера дохода на коэффициент замещения дохода – 0,4. Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.

При этом максимальный размер социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет не должен превышать 40% от 7-кратного размера минимальной заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете, а минимальный размер социальной выплаты – не менее размера ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Социальная выплата на случай потери кормильца из государственного фонда социального страхования

Право на назначение и получение социальной выплаты на случай потери кормильца имеют члены семьи, состоявшие на иждивении умершего (признанного судом, безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца – участника системы обязательного социального страхования. Право на выплату возникает с даты смерти.

Выплата назначается следующим членам семьи, состоявшим на иждивении умершего (признанного судом, безвестно отсутствующим или объявленного умершим):

- детям, в том числе усыновленным (удочеренным);

- братьям, сестрам и внукам, не достигшим 18 лет, если они не имеют трудоспособных родителей;

- одному из родителей или супругу либо деду, бабушке, брату или сестре, если заняты уходом за иждивенцем кормильца, не достигшим трех лет.

обучаются (обучались) очно в организациях образования – выплата осуществляется до даты окончания учебы, но не более чем до 23 лет;

являются лицами с инвалидностью с детства первой или второй группы – выплата назначается на срок установления инвалидности.

Размер выплаты

Размер выплаты определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 50% от минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия.

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.

Ежегодно размер социальной выплаты на случай потери кормильца повышается на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Пособия на детей (по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет) Пособие на рождение ребенка (для работающих и для неработающих женщин)

Размер пособия

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» размер пособия на рождение ребенка составляет : на первого, второго, третьего ребенка – 38 месячных расчетных показателей (МРП); на четвертого и более ребенка – 63 МРП.

Пособие по уходу за ребенком по достижению им возраста 1,5 лет (для неработающих лиц)

Кому выплачивается

Лицам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования.

Размер пособия по уходу за ребенком составляет:

- на первого ребенка — 5,76 МРП;

- на второго ребенка — 6,81 МРП;

- на третьего ребенка — 7,85 МРП;

- на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП.

Кто относится к многодетным семьям и многодетным матерям

В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска «Күміс алқа», а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской «Алтын алқа».

Пособие для многодетных семей выплачивается многодетной семье, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет.

Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Назначают независимо от доходов семьи в размере:

- с 4 детьми -16,03 МРП;

- с 5 детьми -20,04 МРП;

- с 6 детьми -24,05 МРП;

- с 7 детьми -28,06 МРП;

на восьмерых и более детей - 4 МРП на каждого ребенка.

Пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью)

Кому выплачивается

Матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка c инвалидностью (детей с инвалидностью).

Размер пособия

Пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Назначают независимо от доходов семьи в размере:

- с 4 детьми -16,03 МРП;

- с 5 детьми -20,04 МРП;

- с 6 детьми -24,05 МРП;

- с 7 детьми -28,06 МРП;

- на восьмерых и более детей - 4 МРП на каждого ребенка.

Пособие многодетным матерям, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» (или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнской славы» I и II степени) выплачивается многодетной матери в размере 6,4 МРП на ежемесячной основе.