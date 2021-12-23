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На какой стадии законопроект о личных подсобных хозяйствах, рассказал Ербол Карашукеев

23 Декабря 2021 18:19
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На какой стадии законопроект о личных подсобных хозяйствах, рассказал Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал на какой стадии находится разработка законопроекта «О личном подсобном хозяйстве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сегодняшнему дню данный законопроект разработан. Первый вариант законопроекта был размещен на сайте «Открытые НПА». В ходе обсуждения мы получили около 1600 замечаний и предложений», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр пояснил, что ключевыми моментами данного законопроекта является оздание законодательной основы деятельности личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

«К сожалению, это одна из немногих сфер деятельности человека, не урегулированная законом. Не определен и его статус. Мы в законопроекте зафиксировали ЛПХ как непредпринимательская деятельность гражданина без привлечения наемной рабочей силы», - проинформировал Ербол Карашукеев.

Кроме того, как было отмечено, в законопроект были внесены нормы для оказания мер государственной поддержки через их кооперативы.

«Третье – это наделяем местные исполнительные органы полномочиями оказывать ЛПХ поддержку за счет местных возможностей, закладывать в местные бюджеты соответствующие затратные статьи. Все это крайне важно для устранения существующей несправедливости в отношении ЛПХ. А она есть», - заключил Ербол Карашукеев.



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#Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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