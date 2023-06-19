На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о ходе строительства сахарного завода в Аксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства отечественного сахара и снижения импортозависимости в рамках поручения Главы государства акиматом Павлодарской области начата работа по строительству сахарного завода мощностью 150 тыс. тонн сахара в год в г. Аксу на территории агроиндустриального парка», - напомнил Ербол Карашукеев на правчасе в Мажилисе.

По его словам, разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, выделен земельный участок (70 га) на территории индустриального парка под строительство завода.

«Для развития сырьевой базы хозяйствами в 2019-2021 гг. проводились экспериментальные опытные посевы на 3 хозяйствах, сахаристость свеклы составила на уровне 14%. Для привлечения инвестора на строительство завода, обладающего компетенцией и опытом в производстве сахара, ведется работа с такми зарубежным компаниями, как Calik Holding, YDA Group, Champion Foods, Murban, Русагро, Inoks Capital», - отметил министр.

Например, говорит спикер, головной офис компании Inoks Capital принял решение о реализации пилотного проекта по выращиванию сахарной свеклы в кооперации с действующими хозяйствами Жетысуской области в связи с действующими ограничениями по выдаче земли для иностранных лиц.

«Агрономы Inoks Capital прорабатывают концепцию по выращиванию свеклы и созданию кооперации с сельхозтоваропроизводителями. В среднесрочной перспективе планируется увеличить производство сахара (свекловичного и тростникового) с 283 тысяч до 490 тысяч тонн. При этом за счет расширения посевных площадей с 12 тысяч до 38 тыс. га производство сахара из отечественного сырья будет увеличено с 33 тысяч до 250 тысяч тонн. Как итог обеспеченность внутреннего рынка повысится с 51% до 83%», - добавил Е. Карашукеев.