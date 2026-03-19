    13:22, 19 Март 2026 | GMT +5

    На какой стадии соглашение с Южной Кореей по трудоустройству казахстанцев — Минтруда

    Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай рассказала о процессе подключения Казахстана к системе Employment Permit System (EPS), которая позволяет иностранцам легально работать в Южной Корее, передает корреспондент агентства Kazinform.

    EPS для Казахстана: в Минтруда рассказали о ходе работы
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    По ее словам, сейчас Казахстан ожидает решения южнокорейской стороны.

    — Работа продвигается. Приезжала комиссия. Они рассматривали готовность Казахстана к подключению к этой системе. На сегодняшний день рассматривается на южнокорейской стороне. Мы ожидаем от них ответа, соответствующего заключения о том, что они одобряют или не одобряют, или дают какие-то определенные дополнительные предложения для включения EPS, — сообщила она.

    Отметим, EPS действует в отраслях, где в Южной Корее не хватает рабочей силы, и направлена именно на легальное привлечение иностранных работников.

    Ранее встречу с делегацией Республики Корея по этому вопросу провел аким Алматинской области Марат Султангазиев. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
