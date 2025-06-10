На какой стадии реконструкция вокзалов в области Улытау
Согласно поручению Премьер-министра Республики Казахстан в текущем году было запланировано реконструкция 4 вокзалов города Жезказган, Каражал, Жанаарка и Кызылжар области Улытау. Об этом передает агентство Kazinform.
На сегодняшний день по вокзалу города Жезказгана между АО «НК «КТЖ» и подрядной организацией заключен договор на проведение реконструкции железнодорожного вокзала. Со стороны подрядной организации начаты работы по мобилизации техники и специалистов.
В ближайшее время будут начаты строительно-монтажные работы.
По информации АО «НК «КТЖ» проектом реконструкции будут предусмотрен стоительство нового здания вокзала c необходимыми помещаниями.
Также предусматривается строительство галереи и расширения перрона для удобного передвижения пассажиров.
По реконструкции вокзалов города Каражал, Жанааркинского района и станции Кызыжал строительно-монтажные работы продолжаются, сообщили в акимате.