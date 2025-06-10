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    21:56, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    На какой стадии реконструкция вокзалов в области Улытау

    Согласно поручению Премьер-министра Республики Казахстан в текущем году было запланировано реконструкция 4 вокзалов города Жезказган, Каражал, Жанаарка и Кызылжар области Улытау. Об этом передает агентство Kazinform.

    На какой стадии реконструкция вокзалов в области Улытау
    Фото: акимат области Улытау

    На сегодняшний день по вокзалу города Жезказгана между АО «НК «КТЖ» и подрядной организацией заключен договор на проведение реконструкции железнодорожного вокзала. Со стороны подрядной организации начаты работы по мобилизации техники и специалистов.

    В ближайшее время будут начаты строительно-монтажные работы.

    По информации АО «НК «КТЖ» проектом реконструкции будут предусмотрен стоительство нового здания вокзала c необходимыми помещаниями.

    Также предусматривается строительство галереи и расширения перрона для удобного передвижения пассажиров.

    По реконструкции вокзалов города Каражал, Жанааркинского района и станции Кызыжал строительно-монтажные работы продолжаются, сообщили в акимате.

    На какой стадии реконструкция вокзалов в области Улытау
    Фото: акимат области Улытау
    На какой стадии реконструкция вокзалов в области Улытау
    Фото: акимат области Улытау

     

    Теги:
    Регионы Улытауская область Строительство
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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