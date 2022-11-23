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На какой стадии находится реализация проекта «SAIGA» в атомной отрасли Казахстана

23 Ноября 2022, 13:28
На какой стадии находится реализация проекта «SAIGA» в атомной отрасли Казахстана

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора «Института атомной энергетики» Ерболат Коянбаев проинформировал о том, на какой стадии находится реализация проекта «SAIGA», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По проекту «SAIGA» (после проведения в 2013-2016 годах технико-экономических обоснований) в 2020 году был подписан контракт на сами исследования топливных сборов реактора ASTRID (усовершенствованный натриевый технологический реактор для промышленной демонстрации) в условиях потери теплоносителя», - сказал Ерболат Коянбаев, выступая на площадке XII Международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

Он рассказал о работе в рамках этого проекта.

«Уже начаты работы по основной фазе проекта, разработано техзадание и ведется сборка натриевой петли для реактора ИБР «Импульсный Быстрый Реактор», - сообщил Ерболат Коянбаев.

Ранее сообщалось, что на XII Международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» состоялся круглый стол на тему «Замкнутый ЯТЦ – новые возможности и продукты».

В дискуссии приняли участие представители ведущих российских и зарубежных энергетических и промышленных компаний, научных организаций.

Участники круглого стола обсудили особенности ядерного топливного цикла (ЯТЦ) энергетических ядерных реакторов с точки зрения возможности рецикла ядерных материалов и обращения с возникающими при этом радиоактивными отходами (РАО).
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