На какой срок продлевается «зеленый» статус после ревакцинации от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На какой срок продлевается «зеленый» статус у ревакцинированных от коронавируса граждан, рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При ревакцинации «зеленый» статус продлевается еще на один год, то есть на 12 месяцев», - ответила она.

На сегодня ревакцинацию в Алматы прошли 122 960 горожан.

Ранее сообщалось, что в Алматы 38 518 человек получили вакцину от коронавируса «Pfizer». Всего в городе первым компонентом привились более 1,1 млн жителей.

Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о текущей эпидситуации по коронавирусу в городе. Она также назвала места, где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы.