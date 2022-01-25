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На какой срок продлевается «зеленый» статус после ревакцинации от КВИ

25 Января 2022 16:50
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На какой срок продлевается «зеленый» статус после ревакцинации от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На какой срок продлевается «зеленый» статус у ревакцинированных от коронавируса граждан, рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При ревакцинации «зеленый» статус продлевается еще на один год, то есть на 12 месяцев», - ответила она.

На сегодня ревакцинацию в Алматы прошли 122 960 горожан.

Ранее сообщалось, что в Алматы 38 518 человек получили вакцину от коронавируса «Pfizer». Всего в городе первым компонентом привились более 1,1 млн жителей.

Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о текущей эпидситуации по коронавирусу в городе. Она также назвала места, где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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