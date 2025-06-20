На какой площади внедрены водосберегающие технологии в Казахстане

В южных регионах водосберегающие технологии внедрены на порядка 59 тыс. га земель. Из них на дождевальные системы приходится 15,5 тыс. га, на капельное орошение — 29,4 тыс. га, выравнено лазерным планировщиком 14,1 тыс. га.

Напомним, что по итогам 2024 года водосберегающие технологии были внедрены на площади порядка 158 тыс. га. Из них на южные регионы пришлось около 130 тыс. га.

— В прошлом году наше министерство на 30% увеличило долю возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих технологий. Также введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду. Для аграриев, использующих водосберегающие системы, размер субсидий увеличен с 60% до 85%. Применение таких технологий позволяет экономить до 30% поливной воды, — сообщил директор департамента развития водосберегающих технологий МВРИ РК Берикбол Мандибаев.

В настоящее время на территории Казахстана функционируют четыре отечественных завода по производству дождевальных машин и капельного оборудования. Они расположены в Туркестанской области, городах Астане и Алматы. В этом году планируется открытие трех заводов по производству капельного оборудования в Туркестанской области.