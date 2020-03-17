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На какой площади в этом году планируют засеять пшеницу в Казахстане

17 Марта 2020 10:19
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На какой площади в этом году планируют засеять пшеницу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой будет структура посевных площадей сельхозкультур в 2020 году в Казахстане, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2020 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,5 млн га, что больше уровня 2019 года на 238 тыс. га. При этом площадь зерновых и зернобобовых культур составит 15,2 млн га, в том числе пшеницы – 11,4 млн га», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Министр добавил, что во исполнение поручений Главы государства продолжается работа по диверсификации посевных площадей и переходу к производству высокорентабельных культур. Так, прогнозируемая площадь масличных культур составляет 3 млн га, что больше на 122 тыс. га, чем в прошлом году.

Увеличится площадь овощебахчевых культур и картофеля – на 19,3 тыс. га, кормовых культур - на 309 тыс. га.

Площадь технических культур (сахарная свекла, хлопчатник, табак) составит 132 тыс. га (меньше на 18,6 тыс. га).


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Ключевые слова: Минсельхоз, Сельское хозяйство,
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Серик Сабеков

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