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    10:17, 18 Январь 2022 | GMT +6

    На какой площади планируют засеять сельхозкультуры в текущем году, рассказал Ербол Карашукеев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой площади планируется разместить сельхозкультуры в текущем году, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения физической доступности продовольственных товаров на внутреннем рынке необходимо, в первую очередь, своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ. По данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн. га, что на 13,5 тыс. га больше уровня 2021 года», - сказал Ербол Карашукеев.

    Министр добавил, что прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева.

    Ранее глава МСХ сообщил, какие меры принимаются Министерством сельского хозяйства РК для исполнения поручений Главы государства.

    «В целях обеспечения физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары министерством принимаются меры нетарифного регулирования экспорта товаров», - сказал Ербол Карашукеев.

    Так, по его словам, на сегодня действуют: количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного сроком до 1 июля 2022 года; запрет на экспорт картофеля и моркови сроком на три месяца; запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев; вводится запрет на вывоз зернофуража.



    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК Минсельхоз Экономика
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