На какой площади планируется засеять сельхозкультуры в этом году, рассказал Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой площади планируется раместить сельхозкультуры в текущем году, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правителства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения физической доступности продовольственных товаров на внутреннем рынке необходимо, в первую очередь, своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ.

По данным областей, в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн га, что на 13,5 тыс. га больше уровня 2021 года», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева.

Ранее глава МСХ сообщил, какие меры принимаются министерством сельского хозяйства РК для исполнения поручений Главы государства.

«В целях обеспечения физической доступности и стабилизации цен на социально значимые продтовары Министерством принимаются меры нетарифного регулирования экспорта товаров», - сказал Ербол Карашукеев.

Так, по его словам, на сегодня действуют: количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного сроком до 1 июля 2022 года; запрет на экспорт картофеля и моркови сроком на три месяца; запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота сроком на шесть месяцев. Вводится запрет на вывоз зернофуража.