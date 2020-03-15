На какой период введено чрезвычайное положение в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайное положение на всей территории Республики Казахстан вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года», - гласит Указ.