На какой город приходится больше всего выбросов в Павлодарской области

Почти половина всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Павлодарской области приходится на Экибастуз. Основными источниками загрязнения являются крупные угольные разрезы и электростанции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наибольшая доля выбросов в атмосферу приходится на крупные промышленные предприятия региона. На их долю приходится около 95% всех загрязняющих выбросов.

— Основной объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на промышленные предприятия, расположенные в трех городах области. В частности, около 45% выбросов приходится на Экибастуз, 26% — на Аксу и 24% — на Павлодар. На остальные районы области приходится лишь 5% выбросов, — сообщил руководитель регионального департамента экологии Канат Мусапарбеков.

В 2025 году лимит выбросов по области составил 901,54 тыс. тонн. Из них на Павлодар приходится 225,29 тыс. тонн, на Экибастуз — 386,85 тыс. тонн, на Аксу — 278,6 тыс. тонн. Для сравнения, в 2024 году общий лимит составлял 926,2 тыс. тонн. Снижение лимита на 24,6 тыс. тонн за год связано с активной реализацией предприятиями экологических проектов.

— На протяжении многих лет фактический объем выбросов промышленных предприятий области превышал 700 тыс. тонн. Однако анализ показывает устойчивую тенденцию к снижению общего объема эмиссий. Динамика за последние пять лет выглядит следующим образом: в 2021 году — 730,2 тыс. тонн, в 2022 году — 726,5 тыс. тонн, в 2023 году — 703,97 тыс. тонн, в 2024 году — 697,47 тыс. тонн, в 2025 году — 669,9 тыс. тонн. Таким образом, за пять лет объем фактических выбросов сократился на 60,3 тыс. тонн, или на 8%, — добавил глава департамента.

По данным государственного экологического мониторинга РГП «Казгидромет», качество атмосферного воздуха в Павлодарской области, в том числе в Павлодаре, оценивается как низкий уровень загрязнения по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА). С 2021 года этот показатель не превышал уровня ИЗА-3.

Ранее сообщалось, что с 2027 года в Казахстане введут единые требования к экологической безопасности автомобильных дорог.