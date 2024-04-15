На каком языке будут преподавать в строящихся 34 школах Астаны

В управлении образования города Астаны рассказали о языке обучения в 34 школах, строящихся в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

— После ввода школ в эксплуатацию будет определен язык и направление обучения. Язык школ будет утвержден согласно обращению жителей территории обслуживания школы и уставу администрации школы накануне ее открытия, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции.

Фото: акимат г. Астаны

Отмечается, что в прошлом году более 28 тысяч детей были приняты в первый класс школ Астаны, и, по оценкам, в этом учебном году в первый класс пойдут более 30 тысяч детей.

— Многие родители просят определить их детей в школы с государственным языком обучения. Для удобства родителей Управление образования публикует информацию о зоне обслуживания каждой школы на своем официальном сайте. Родители могут определять детей в школу по месту жительства, — говорится в ответе.