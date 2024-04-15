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    10:15, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    На каком языке будут преподавать в строящихся 34 школах Астаны

    школа
    Фото: акимат г. Астаны

    В управлении образования города Астаны рассказали о языке обучения в 34 школах, строящихся в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — После ввода школ в эксплуатацию будет определен язык и направление обучения. Язык школ будет утвержден согласно обращению жителей территории обслуживания школы и уставу администрации школы накануне ее открытия, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции.

    школа
    Фото: акимат г. Астаны

    Отмечается, что в прошлом году более 28 тысяч детей были приняты в первый класс школ Астаны, и, по оценкам, в этом учебном году в первый класс пойдут более 30 тысяч детей.

    — Многие родители просят определить их детей в школы с государственным языком обучения. Для удобства родителей Управление образования публикует информацию о зоне обслуживания каждой школы на своем официальном сайте. Родители могут определять детей в школу по месту жительства, — говорится в ответе.

    школа
    Фото: акимат г. Астаны
    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Астана Строительство Казахский язык школа
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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