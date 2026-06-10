На каком этапе в Казахстане разработка месторождения лития

Вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан рассказал, на каком этапе находится проект по разработке литиевого месторождения «Бакенное» в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Корейский институт геонаук и минеральных ресурсов (KIGAM) проводит сейчас частное геологическое изучение недр на месторождении в ВКО.

По словам вице-министра, часть объектов на этой территории уже имеет соответствующие запасы. Сегодня идет процедура их постановки на государственный учет для дальнейшей разработки.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Есть исторические данные, где были техногенные минеральные отложения. На этой площадке есть соответствующие отвалы. Там идут работы, которые сейчас ставятся на государственный учет. Защищаются эти процессы. Дальше будет решаться вопрос переработки и разработки этого месторождения, — отметил Иран Шархан в кулуарах Диалога C5+1 по критическим минералам в Астане.

Он пояснил, что точные объемы запасов будут озвучены после подтверждения со стороны независимых специалистов.

— Когда независимое компетентное лицо их подтвердит, тогда можем уже конкретно говорить. В этом полевом сезоне мы уже конкретно о цифрах будем говорить, — сказал вице-министр.

Напомним, разведочные работы на литиевом месторождении «Бакенное» в ВКО проводятся Корейским институтом геологических исследований и минеральных ресурсов KIGAM с мая 2023 года. Институт получил лицензию на геологическое изучение недр от АО НГК «Казгеология».

Ранее сообщалось, что данные о запасах лития на месторождении «Бакенное» станут общедоступными лишь в 2031 году.

Литий — ключевой компонент в производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, ноутбуков и других высокотехнологичных устройств. По прогнозам Международного энергетического агентства, глобальный спрос на литиевые батареи к 2030 году может вырасти в четыре раза.