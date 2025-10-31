РУ
    На каком этапе строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Семее

    Аким области Берик Уали ознакомился со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, возводимого в поселке Бобровка за счет частных инвестиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

    Фото: акимат области Абай

    В Бобровке и жилом массиве Мурат, где проживает около 10 тысяч человек, недостаточно современных спортивных и социальных объектов. В двухэтажном здании предусмотрены игровые и борцовские залы общей площадью 720 кв. метров. Строительство стартовало в мае текущего года, завершить работы планируется в декабре.

    Фото: акимат области Абай

    Аким области поручил подрядчикам завершить строительство качественно и в срок.

    — В этом комплексе смогут заниматься спортом не только жители Бобровки, но и жители близлежащего садоводческого массива «Мурат». В настоящее время аналогичный спортивный объект строится и в поселке Водный. Это позволит жителям отдаленных районов города вести здоровый образ жизни и заниматься массовым спортом, — отметил глава региона.

    Фото: акимат области Абай

    Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Водный завершено на 70%. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

    Кроме того, в микрорайоне Ушактар реализуется совместный проект фонда «Самрук-Казына» и акимата области Абай — строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Общая площадь здания составит 1 770 кв. метров, а территория — 1,1 га. Комплекс будет состоять из двух корпусов и сможет одновременно принимать до 115 человек. В нем предусмотрены залы для настольного тенниса (на 11 столов), борьбы, современный тренажерный зал, а также футбольные площадки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь следующего года.

    Фото: акимат области Абай
