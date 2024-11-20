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    11:54, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    На каком этапе создания находится Институт изучения Каспийского моря

    25 января текущего года Правительством утверждено постановление о создании Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря, обеспечение которого должно осуществляться за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГП «Казводхоз» Комитета водного хозяйства. Год подходит к концу, в связи с этим корреспондент агентства Kazinform запросил информацию о судьбе Института от компетентных органов.

    Каспийское море
    Фото: Аягоз Избасарова/Kazinform

    После постановления Правительства Министерство водных ресурсов и ирригации РК сделало заявление.

    Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблемы снижения уровня воды, причины вымирания тюленей и рыб, сохранение популяции каспийских тюленей, ихтиофауну, Каспийский водоем и побережье, а также обеспечивать тесное взаимодействие с коллегами в прикаспийских странах.

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что это поручение Главы государства и такие организации существуют в прикаспийских странах.

    Однако в пресс-службе ведомства отметили, что вопрос создания научно-исследовательского института Каспийского моря находится в компетенции Министерства экологии и природных ресурсов.

    — В настоящее время идет процесс передачи имущества некоммерческого акционерного общества из Министерства водных ресурсов и ирригации на баланс Министерства экологии и природных ресурсов. Работа по формированию уставного капитала НАО еще не завершена. Разработано постановление Правительства, которое проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, — говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов.

    В Министерстве экологии мы попросили план работы научного института, источник финансирования, охват кадровой и материальной базой.

    — Невозможно дать полную информацию на интересующие вас вопросы, — коротко ответили в ведомстве.

    О том, какие задачи будут стоять перед институтом и где он будет размещаться ранее рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

    Уставной капитал НАО согласно постановления будет сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере триста миллионов тенге.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Каспийское море Казахстан Прикаспийские государства Тюлени Вода Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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