На каком этапе создания находится Институт изучения Каспийского моря

После постановления Правительства Министерство водных ресурсов и ирригации РК сделало заявление.

Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблемы снижения уровня воды, причины вымирания тюленей и рыб, сохранение популяции каспийских тюленей, ихтиофауну, Каспийский водоем и побережье, а также обеспечивать тесное взаимодействие с коллегами в прикаспийских странах.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что это поручение Главы государства и такие организации существуют в прикаспийских странах.

Однако в пресс-службе ведомства отметили, что вопрос создания научно-исследовательского института Каспийского моря находится в компетенции Министерства экологии и природных ресурсов.

— В настоящее время идет процесс передачи имущества некоммерческого акционерного общества из Министерства водных ресурсов и ирригации на баланс Министерства экологии и природных ресурсов. Работа по формированию уставного капитала НАО еще не завершена. Разработано постановление Правительства, которое проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, — говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов.

В Министерстве экологии мы попросили план работы научного института, источник финансирования, охват кадровой и материальной базой.

— Невозможно дать полную информацию на интересующие вас вопросы, — коротко ответили в ведомстве.

О том, какие задачи будут стоять перед институтом и где он будет размещаться ранее рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Уставной капитал НАО согласно постановления будет сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере триста миллионов тенге.