До конца 2024 года в Казахстане заработает Институт Каспийского моря

Еще в 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области заявил о необходимости изучения причин и последствий обмеления Каспия. В связи с этим, он поручил создать Государственный научный институт Каспийского моря. В начале 2024 года Правительство утвердило постановление о создании этого Института, подготовленное Министерством водных ресурсов и ирригации. Когда новое учреждение наконец начнет свою работу и какие задачи будут стоять перед ним, рассказываем в материале агентства Kazinform.

Как сообщили в Минводы, научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

— Мы планировали, что этим летом этот Институт полностью заработает. Но к сожалению, процедуры затянулись. Мы заинтересованы в том, чтобы Институт мог стабильно приступить к работе до конца этого года, — сообщил руководитель управления инновационной политики Департамента науки и инноваций Минводы Едил Абдраимов.

По его словам, еще одним направлением деятельности Института будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

— Республика Казахстан является стороной рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря. В рамках этой Тегеранской конвенции, прикаспийские страны имеют общие обязательства и институциональные механизмы для защиты и сохранения морской среды Каспийского моря. Мы планируем сотрудничать с такими же Институтами прикаспийских государств. Будут организованы семинары, конференции, чтобы поднимать и обсуждать общие вопросы проблемы Каспийского моря, — отметил спикер.

Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Это станет основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

Сегодня Институт находится на стадии формирования, документы отправлены на регистрацию в органы юстиции.

Офис Института планируют разместить в Актау. Акимат Мангистауской области предложил здание в прибрежной зоне города.

— Для того, чтобы Институт полностью заработал, в первую очередь, нужно здание, которое сегодня передается из коммунальной собственности в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации РК. Также должно быть лабораторное оборудование, автотранспорт, специальный транспорт, в том числе катер и спецмашины, — сказал Едил Абдраимов.

Он добавил, что оборудование для Института будет закуплено за счет республиканского бюджета и других источников. В целом, в учреждении будут работать 90 человек.

Ранее сообщалось, что уставной капитал Института составит 300 млн тенге из республиканского бюджета.



