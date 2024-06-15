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    19:15, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    До конца 2024 года в Казахстане заработает Институт Каспийского моря

    актау
    Фото: Wikipedia

    Еще в 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с  общественностью Мангистауской области заявил о необходимости изучения причин и последствий обмеления Каспия. В связи с этим, он поручил создать Государственный научный институт Каспийского моря. В начале 2024 года Правительство утвердило постановление о создании этого Института, подготовленное Министерством водных ресурсов и ирригации. Когда новое учреждение наконец начнет свою работу и какие задачи будут стоять перед ним, рассказываем в материале агентства Kazinform.

    Как сообщили в Минводы, научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

    — Мы планировали, что этим летом этот Институт полностью заработает. Но к сожалению, процедуры затянулись. Мы заинтересованы в том, чтобы Институт мог стабильно приступить к работе до конца этого года, — сообщил руководитель управления инновационной политики Департамента науки и инноваций Минводы Едил Абдраимов. 

    По его словам, еще одним направлением деятельности Института будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

    — Республика Казахстан является стороной рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря. В рамках этой Тегеранской конвенции, прикаспийские страны имеют общие обязательства и институциональные механизмы для защиты и сохранения морской среды Каспийского моря. Мы планируем сотрудничать с такими же Институтами прикаспийских государств. Будут организованы семинары, конференции, чтобы поднимать и обсуждать общие вопросы проблемы Каспийского моря, — отметил спикер.

    Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Это станет основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

    Сегодня Институт находится на стадии формирования, документы отправлены на регистрацию в органы юстиции. 

    Офис Института планируют разместить в Актау. Акимат Мангистауской области предложил здание в прибрежной зоне города.

    — Для того, чтобы Институт полностью заработал, в первую очередь, нужно здание, которое сегодня передается из коммунальной собственности в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации РК. Также должно быть лабораторное оборудование, автотранспорт, специальный транспорт, в том числе катер и спецмашины, — сказал Едил Абдраимов.
    Он добавил, что оборудование для Института будет закуплено за счет республиканского бюджета и других источников. В целом, в учреждении будут работать 90 человек.

    Ранее сообщалось, что уставной капитал Института составит 300 млн тенге из республиканского бюджета.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Каспийское море Актау Экология Мангистауская область
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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