На каком этапе находится строительство линии BRT в Алматы

О ходе реализации проектов, стартовавших этой весной, рассказали в профильном управлении в ответ на официальный запрос агентства.

Строительство выделенной полосы для скоростных автобусов на проспекте Райымбека батыра началось 22 апреля.

По информации городского управления мобильности, реконструкции подлежит участок протяженностью 17 километров. Сейчас ведутся работы по установке автоматической системы полива, обустройству тротуаров и велодорожек, а также по благоустройству прилегающих территорий.

— Работы выполнены на 25%, — сообщили в управлении.

Также ведомство уточнило, что строительно-монтажные работы разделены на три участка:

улица Пушкина — проспект Сейфуллина;

проспект Сейфуллина — улица Ахрименко;

улица Ахрименко — улица Алтын Орда.

— Дорожно-строительные работы ведутся в соответствии с процессом выкупа земельных участков, — пояснили в управлении.

По улице Желтоксана строительство линии BRT началось 26 апреля. Общая протяженность улицы составляет 4,6 километра.

— Объем выполненных работ по улице Желтоксан составляет 75%. уже наносятся дорожные разметки, обустраиваются выделенные полосы для автобусов и устанавливаются светофоры, — сообщили в управлении.

Ожидается, что строительные работы будут завершены к концу ноября 2025 года.

