На каких животных и птиц можно охотиться зимой в Павлодарской области

В Ертыс–Баянском регионе открыта охота на пушных диких животных — лис, корсаков и зайцев. Также до 31 декабря продолжается охота на копытных животных — кабанов и сибирских косуль.

Во время охоты на копытных обязательно должен присутствовать егерь соответствующего охотничьего хозяйства.

— При охоте каждый любитель-охотник должен иметь при себе разрешительные документы. В частности: охотничий билет, разрешение на пользование объектами животного мира, путевку охотничьего хозяйства, разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а также паспорт охотничьих хищных птиц, — сообщил глава Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Исатай Абдиразахов.

На сезон осень-зима 2025–2026 годов установлены специальные квоты на отстрел диких животных и птиц в Павлодарской области.

В частности, на территории региона разрешено добыть: 22 кабана, 365 косуль, 807 корсаков, 2935 лис, 489 барсуков, 167 горностаев (из семейства куньих), 848 степных хорьков, 10 507 зайцев, 20 983 сурков, 5 936 диких гусей, 45 764 утки, 5 870 лысух, 2 450 куликов, 654 тетерева, 2 939 куропаток, 588 перепелок.

В области действует 36 охотничьих хозяйств, из которых в 33-х охота разрешена. Охотничья деятельность обеспечивается за счет собственных средств субъектов хозяйствования, субсидии на ее развитие не выделяются. Со следующего года ожидается открытие охоты также в Шарбактинском и Аккулынском районах.

На территории Баянаульского государственного национального природного парка, государственного заказника «Кызылтау», резерватов «Ертіс орманы» и «Пойма реки Иртыш», а также на особо охраняемых охотничьих угодьях охота запрещена.

Следует отметить: при наведении оружия на животных, отстрел которых запрещен, охотник несет административную и уголовную ответственность. Штрафы составляют: за архара 1500 МРП, за лося 500 МРП, за кабана или косулю (сверх квоты) 250 МРП, за марала 200 МРП.