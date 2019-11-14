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На каких улицах появятся новые развязки в Нур-Султане

14 Ноября 2019 15:31
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На каких улицах появятся новые развязки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На проспектах Туран, Кабанбай батыра и Тлендиева в Нур-Султане появятся новые развязки. Об этом сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сказал заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев, в целях разгрузки городских дорог от заторов развязки появятся на пересечении Кургальджинского шоссе с проспектами Кабанбай батыра и Туран.


«Это крупные проекты», - отметил Алтынбек Кайсагалиев.

Кроме того, развязку планируют построить на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой. Также работы по продлению проспекта Улы дала до улицы Бейсековой планируется завершить в 2020 году.


Отметим, что в Нур-Султане ведется строительство автомобильного моста через реку Есиль, который должен разгрузить движение с правого на левый берег. Он будет расположен по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы № 46 правого берега до улицы № 27 левого берега. Дорога по мосту будет шестиполосной, а с обеих сторон расположатся пешеходные зоны.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Транспорт,
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Акбота Кузекбай

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