На каких улицах появятся новые развязки в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На проспектах Туран, Кабанбай батыра и Тлендиева в Нур-Султане появятся новые развязки. Об этом сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сказал заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев, в целях разгрузки городских дорог от заторов развязки появятся на пересечении Кургальджинского шоссе с проспектами Кабанбай батыра и Туран.
«Это крупные проекты», - отметил Алтынбек Кайсагалиев.
Кроме того, развязку планируют построить на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой. Также работы по продлению проспекта Улы дала до улицы Бейсековой планируется завершить в 2020 году.
Отметим, что в Нур-Султане ведется строительство автомобильного моста через реку Есиль, который должен разгрузить движение с правого на левый берег. Он будет расположен по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы № 46 правого берега до улицы № 27 левого берега. Дорога по мосту будет шестиполосной, а с обеих сторон расположатся пешеходные зоны.
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