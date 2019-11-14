На каких улицах появятся новые развязки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На проспектах Туран, Кабанбай батыра и Тлендиева в Нур-Султане появятся новые развязки. Об этом сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сказал заместитель акима Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев, в целях разгрузки городских дорог от заторов развязки появятся на пересечении Кургальджинского шоссе с проспектами Кабанбай батыра и Туран.





«Это крупные проекты», - отметил Алтынбек Кайсагалиев.

Кроме того, развязку планируют построить на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой. Также работы по продлению проспекта Улы дала до улицы Бейсековой планируется завершить в 2020 году.





Отметим, что в Нур-Султане ведется строительство автомобильного моста через реку Есиль, который должен разгрузить движение с правого на левый берег. Он будет расположен по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы № 46 правого берега до улицы № 27 левого берега. Дорога по мосту будет шестиполосной, а с обеих сторон расположатся пешеходные зоны.



