На каких улицах Алматы водители часто выезжают на спецполосы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с начала года почти полторы тысячи нарушений ПДД допущены на полосах, предназначенных для движения общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, нарушения были выявлены на проспекте Абая – 322, на улице Толе би – 301 и на проспекте Райымбека – 790.
«Экипажами патрульной полиции работа по пресечению и выявлению фактов выезда на полосу, предназначенную для движения исключительно общественного транспорта, проводится повсеместно и на постоянной основе. Согласно статистическим данным, чаще всего автолюбители выезжают на «выделенку» на проспектах Райымбека, Абая и Толе би. Нередко на спецполосах автомобилисты припарковывают свой транспорт, невзирая на требование дорожных знаков и разметки. Вкупе эти факторы негативно сказываются на бесперебойной работе общественного транспорта, на состоянии аварийности и безопасности дорожного движения в целом», – информировал командир патрульной полиции УМПС ДП Алматы Манап Саттаров.
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