На каких улицах Алматы проведут ремонтные работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы представили список улиц, на которых начнется ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Власти города попросили водителей корректировать свой маршрут.

В Алатауском районе ремонт начнется на улицах: улица Айналмалы (мкр. Теректи), улица Бурундайское шоссе, проспект Мамытова, в мкр. Ужет улицы Красноармейская и Садуакасова.

По Жетысускому району ремонт запланирован на улицах: Жансугурова, Серикова и Ратушного.

В Ауэзовском районе: улицы Тохпанова и Анет баба.

В Наурызбайском районе: улицы Сланова, Нуршайыкова, Таргап, Таргап 2, Арман, А. Сыгай и Кенжетаева.

Алмалинский район: улицы Досмухамедова, Нурмакова, Жумалиева и Исаева.

В Медеуском районе: Талгарский тракт, улица Омарова, проспект аль-Фараби и улица Кунаева.

По Турксибскому району: улицы Папанина, Айша биби и Енисейская.

Бостандыкский район: улицы Утепова, Розыбакиева, Тимирязева, Радостовца, Ходжанова и Кожакеева.

В настоящее время по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту. С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3800 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 256 улицах города. Ямочным ремонтом отремонтировано более 27 800 м2 покрытия, поднято 604 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.