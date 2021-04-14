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    12:41, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    На каких улицах Алматы проведут ремонтные работы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы представили список улиц, на которых начнется ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Власти города попросили водителей корректировать свой маршрут.

    В Алатауском районе ремонт начнется на улицах: улица Айналмалы (мкр. Теректи), улица Бурундайское шоссе, проспект Мамытова, в мкр. Ужет улицы Красноармейская и Садуакасова.

    По Жетысускому району ремонт запланирован на улицах: Жансугурова, Серикова и Ратушного.

    В Ауэзовском районе: улицы Тохпанова и Анет баба.

    В Наурызбайском районе: улицы Сланова, Нуршайыкова, Таргап, Таргап 2, Арман, А. Сыгай и Кенжетаева.

    Алмалинский район: улицы Досмухамедова, Нурмакова, Жумалиева и Исаева.

    В Медеуском районе: Талгарский тракт, улица Омарова, проспект аль-Фараби и улица Кунаева.

    По Турксибскому району: улицы Папанина, Айша биби и Енисейская.

    Бостандыкский район: улицы Утепова, Розыбакиева, Тимирязева, Радостовца, Ходжанова и Кожакеева.

    В настоящее время по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту. С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3800 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 256 улицах города. Ямочным ремонтом отремонтировано более 27 800 м2 покрытия, поднято 604 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.

    Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.


    Теги:
    Дороги Транспорт Строительство Алматы Благоустройство
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