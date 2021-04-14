На каких улицах Алматы проведут ремонтные работы
Власти города попросили водителей корректировать свой маршрут.
В Алатауском районе ремонт начнется на улицах: улица Айналмалы (мкр. Теректи), улица Бурундайское шоссе, проспект Мамытова, в мкр. Ужет улицы Красноармейская и Садуакасова.
По Жетысускому району ремонт запланирован на улицах: Жансугурова, Серикова и Ратушного.
В Ауэзовском районе: улицы Тохпанова и Анет баба.
В Наурызбайском районе: улицы Сланова, Нуршайыкова, Таргап, Таргап 2, Арман, А. Сыгай и Кенжетаева.
Алмалинский район: улицы Досмухамедова, Нурмакова, Жумалиева и Исаева.
В Медеуском районе: Талгарский тракт, улица Омарова, проспект аль-Фараби и улица Кунаева.
По Турксибскому району: улицы Папанина, Айша биби и Енисейская.
Бостандыкский район: улицы Утепова, Розыбакиева, Тимирязева, Радостовца, Ходжанова и Кожакеева.
В настоящее время по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту. С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3800 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 256 улицах города. Ямочным ремонтом отремонтировано более 27 800 м2 покрытия, поднято 604 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.
Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.