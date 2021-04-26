На каких улицах Алмалинского района Алматы обновят дорожное полотно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 12 улицах Алмалинского района города Алматы обновят дорожное полотно, это 15 километров дорог. О том, как продвигается ремонт дорог, в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы, рассказал аким Алмалинского района Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам районного акима, в Алмалинском районе 110 улиц общей протяженностью 173,3 км являются дорожной и транспортной артерией города.

«В текущем году обновим 15 километров дорожного полотна на 12 улицах. Работы ведутся вдоль улицы Варламова, а также идет ремонт транспортной развязки на «Райымбека – Розыбакиева». Планируем строительство более 6 км тротуарной сети. Начнем реконструкцию 33,9 км арычных сетей», - рассказал Серик Кусаинов.

Он также добавил, что обновление дорожного полотна на улицах имеет большое значение для жителей, так как каждая из них является ключевой в транспортной системе мегаполиса.

«В этом году обустроим 4 перекрестка светофорами и модернизируем 9 пешеходных переходов регулируемыми светофорами», - добавил Серик Кусаинов.

Аким района сообщил, что уже обустроили тротуар вдоль улицы Нурлы жол между улицами Карасай батыра и Богенбай батыра (190 метров), обустраивается тротуарная сеть по улице Амангельды от Абая до Курмангазы.

Кроме того, аким района отметил важность уличного освещения в городе, особенно в обеспечении правопорядка. Серик Кусаинов сообщил о разительных переменах в плане освещения дворов и улиц в Алмалинском районе за последние годы.

«В настоящее время ведутся работы по текущему ремонту 84 неосвещенных и частично освещенных участков, в 1 квартале установлено 143 уличных светильника. Проведена работа по освещению 12 монументальных памятников. Причем старое уличное освещение заменят на энергосберегающие LED-светильники вдоль 7 улиц - Желтоксан, Наурызбай батыра, Розыбакиева, Шевченко, Абая от реки Есентай до границ района, Байтурсынова, Манаса», - отметил аким Алмалинского района Серик Кусаинов.

Ранее аким Жетысуского района Алматы Гульнара Кокобаева на заседании общественного совета города рассказала, как будут решать проблемы с часто подтапливаемыми домами в районе.