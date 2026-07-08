На каких трассах Казахстана устанавливают «умные» камеры

На республиканских трассах Казахстана начали тестировать «умные» камеры с элементами искусственного интеллекта, способные круглосуточно анализировать дорожную обстановку и работать автономно, передает Kazinform со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

Водители в социальных сетях начали делиться фотографиями необычных конструкций вдоль трасс и задаваться вопросом: «Что это такое?».

Как отметили в АО «НКҚазАвтоЖол», речь идет о новой системе видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта, которую внедряют в рамках цифровизации дорожной отрасли. Современные камеры предназначены для круглосуточного мониторинга дорожной обстановки и оперативного реагирования на возможные инциденты.

— Главная особенность системы — автономность. Оборудование может работать даже на удаленных участках дорог, где нет привычной инфраструктуры. Для этого камеры оснащаются солнечными панелями и ветрогенераторами: они получают энергию от солнца и ветра, передают данные и анализируют дорожную обстановку в режиме реального времени. Искусственный интеллект помогает выявлять потенциально опасные ситуации: появление пешеходов или животных на проезжей части, движение по встречной полосе или задним ходом, нарушения правил парковки. Кроме того, система способна распознавать государственные номера, марку и цвет автомобилей, — отметили в ҚазАвтоЖол.

Фото: КазАвтоЖол

Главная цель проекта — повышение безопасности на дорогах. Чем быстрее система фиксирует риск, тем оперативнее дорожные службы получают информацию и могут принять меры.

Пилотный проект уже тестируется на платном участке «Алматы — Қонаев», где проверяется работа оборудования и автономной инфраструктуры.

Параллельно работы ведутся на участке «Астана — Темиртау» протяженностью 134 километра. Там устанавливаются опоры и готовится монтаж камер, солнечных панелей, ветрогенераторов и оборудования передачи данных.

Также подготовительные работы проходят на участке «Астана — Щучинск», где создается инфраструктура связи и основания для размещения оборудования.

В дальнейшем такие устройства станут частью единой интеллектуальной системы мониторинга автомобильных дорог. Ожидается, что она позволит автоматически выявлять опасные ситуации, ускорить реагирование дорожных служб и повысить безопасность поездок по республиканским трассам.

Напомним, на трассе Алматы — Хоргос с 10 июля начнут фиксировать среднюю скорость автомобилей.