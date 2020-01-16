На каких дорогах открыли движение в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМР - На 9 республиканских дорогах было открыто движение в 2019 году. Строительством и реконструкцией в прошлом году было охвачено 4,4 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения. Такой объем дорожных работ в Казахстане зарегистрирован впервые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

По информации министерства, з а прошлый год было открыто движение на 641 километре республиканских дорог. Теперь водители могут воспользоваться участком в 61 км дороги «Темиртау-Караганда-Балхаш-Капшагай». Также движение транспорта было запущено по 249 км коридора «Центр-Восток». На сегодняшний день 16 км автодороги «Кокшетау - Петропавловск - гр. РФ» также открыты для проезда авто. К тому же, после реконструкции функционируют 85 км дороги «Бейнеу – Акжигит», 18 км «Таскескен – Бахты», 80 км «Щучинск – Зеренда», 26 км дороги «Кандыагаш-Макат», 73 км «Жетибай – Жанаозен» и 34,4 км «Обход г.Нур-Султан»

Охват капитальным ремонтом в 2019 году составил 438 км автомобильных дорог, из них введено в эксплуатацию 24 км. Также за прошлый год дорожниками был проведен средний ремонт на 1101 км, в том числе 424 км методом ресайклинга, 256 км с устройством покрытия, 414 км с устройством ШПО, по технологии микросюрфейсинга было отремонтировано 7 км дорожного покрытия.

По итогам прошлого года, в Казахстане насчитывается 21,9 тыс. км или 88% автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии. Доля автодорог I и II-технической категории доведена до 34 % и составила 8,4 тыс.км.