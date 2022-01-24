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На какие продукты снижены цены в Алматы

24 Января 2022 12:10
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На какие продукты снижены цены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы были снижены цены на ряд социально значимых товаров. Об этом на заседании городского штаба рассказал заместитель акима Максат Кикимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Всего в Алматы работают 3583 продовольственных магазина В, С класса: в Алатауском районе – 500 магазинов, в Алмалинском – 395, в Ауэзовском - 605, в Бостандыкском - 488, в Жетысуском – 400, в Медеуском – 325, в Наурызбайском – 350, в Турксибском – 525.

Исполняя поручение Бакытжана Сагинтаева, акимат города совместно с районными акиматами и представителями партии Nur Otan на ежедневной основе проводит мониторинг по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары в 1773 магазинах «у дома», что является почти половиной от общего числа.

По итогам мониторинга, в 61 магазине 7 районов (кроме Турксибского) выявлены факты необоснованного повышения цен на СЗПТ.

По словам М. Кикимова, в результате профилактических работ были снижены цены на следующие виды продовольственных товаров: подсолнечное масло на 15% (с 920 до 780 тг/л); молочная продукция на 5% (кефир - с 315 до 300 тг/л, молоко - с 295 до 280 тг/л); хлеб социальный - на 10% (с 100 до 90 тг/булка); мука первого сорта - на 10,2% (с 245 до 220 тг/кг); яйца первой категории - на 6,2% (с 490 до 460 тг/десяток); сахар - на 5,7% (с 350 до 330 тг/кг).

По оставшимся 1810 магазинам работы будут проведены до конца января, работа по мониторингу будет проводиться на постоянной основе.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании городского штаба отчитал акима Бостандыкского района Алтая Рахимбетова за повышенные цены на продукты.


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#Алматы   #Акимат   #Экономика   #Цены и тарифы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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