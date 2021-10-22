На качество предоставляемых медуслуг жалуются алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 2503 жалоб от алматинцев поступило в Фонд медстрахования за 9 месяцев этого года, из них большая часть касается отказа в предоставлении медпомощи, их качества и приписок. Об этом рассказали в алматинском филиале Фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителей филиала, пациентам также важно понимать, что возникшие проблемы по получению медицинской помощи можно решать на месте, в медицинских организациях. Для этого в каждом медучреждении предусмотрена служба поддержки пациентов.

«Несмотря на то, что служба находится в самой медорганизации и подчиняется ее руководству, цель ее работы в улучшении качества обслуживания. То есть она заинтересована в том, чтобы помочь пациентам получить медуслугу на должном уровне и в полном объеме, контролировать обеспечение доступности медпомощи, выявлять факты нарушений и проводить по ним работу», - отметил директор филиала Тлеухан Абилдаев.

Вот примеры ситуаций, при которых пациент может обратиться за помощью в данную службу:

с вас требуют наличие статуса застрахованного для получения экстренной помощи или для посещения участкового врача;

вам отказывают в приеме участкового врача по причине его отсутствия;

участковый врач/медсестра или фельдшер не обслуживает вызов на дом, хотя вы прикреплены к данной поликлинике по территориальному принципу;

вы не можете получить консультацию узкого специалиста, так как его нет или запись заполнена на весь месяц;

вам не дают направление на положенные по показаниям здоровья диагностические или лабораторные услуги;

вас не ознакомили с результатами проведенного обследования;

врач при приеме проявил грубость, вел себя некорректно;

вы не удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи;

вы сомневаетесь в корректности поставленного диагноза или назначенного лечения;

вы обнаружили в своих медицинских записях некорректные данные или приписки;

вы в целом недовольны качеством работы медперсонала и медицинской организации и многие другие.

Как отмечает главный врач поликлиники №36 Гульжайнат Тлеген, многие ситуации не требуют письменного обращения, а разрешаются на месте благодаря действиям сотрудника службы поддержки пациента.

По ее словам, чаще всего пациент недоволен потому, что не получил нужную информацию или тем, как ему оказали помощь. В этом случае участливое и неравнодушное отношение специалиста службы позволяет изменить негативное отношение пациента. Часто возникают вопросы общего характера, когда граждане не знают, куда обратиться и получить нужную помощь. Сотрудник службы разъяснит, сопроводит пациента при необходимости.

«Мы стараемся, чтобы рассмотрение обращений не превышало пяти дней. Если же требуется получение информации или проведение проверки на месте, то срок может продлиться до 10 календарных дней. В более сложных случаях, где необходимо дополнительное тщательное изучение, рассмотрение вопроса может занять больше времени, в соответствии с законодательством, о чем обратившегося должны уведомить», – объяснила главный врач.

Отметим, что в случае, если вопрос не был решен службой поддержки пациента и внутренней экспертизы, вы всегда можете обратиться в Фонд социального медицинского страхования по имеющимся каналам связи: официальный сайт fms.kz , контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7.